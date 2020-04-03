На проспекте Стачек троллейбус погнул иномарке дверь

На проспекте Стачек троллейбус погнул иномарке дверь
Троллейбус серьезных повреждений не получил. Фото: vk.com/spb_today

Девушка решила припарковать свой автомобиль на тротуаре.

Инцидент произошел сегодня, 3 апреля, на проспекте Стачек в Кировском районе.

Выбрав не самое удачное место для стоянки, водительница решила выйти из машины. При этом, посмотреть в зеркало заднего вида девушка забыла. В итоге, дверь открыть «помог» проезжающий мимо троллейбус. Фотография с места событий была опубликована очевидцем в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Теперь иномарке грозит ремонт, а девушке разбирательства с сотрудниками ДПС. Стоит отметить, что Opel прилично вывернуло дверь, а на троллейбусе особых повреждений замечено не было.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что растерянный водитель LADA Largus чуть не спровоцировал ДТП на Мурманском шоссе.

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