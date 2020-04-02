Растерянный водитель LADA Largus чуть не спровоцировал ДТП на Мурманском шоссе

Растерянный водитель LADA Largus чуть не спровоцировал ДТП на Мурманском шоссе
Водитель LADA Largus решил пойти на обгон грузовика. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 2 марта, неудачный маневр водителя LADA Largus чуть не стал причиной тройного ДТП на Мурманском шоссе.

Очевидцы опубликовали запись с видеорегистратора в соцсетях. По их словам, водитель LADA Largus решил пойти на обгон грузовика на вслед за другой легковушкой. Однако по непонятной автомобилист начал тормозить прямо на встречной полосе, двигаясь рядом с грузовиком. Участники дорожного движения не растерялись и стали объезжать растерянного водителя по обочине. Благодаря этому удалось избежать ДТП.

«Водитель легковушки очень сильно растерялся выполняя обгон фуры на Мурманском шоссе», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.

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Растерянный водитель LADA Largus чуть не спровоцировал ДТП на Мурманском шоссе