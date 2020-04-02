Растерянный водитель LADA Largus чуть не спровоцировал ДТП на Мурманском шоссе

В четверг, 2 марта, неудачный маневр водителя LADA Largus чуть не стал причиной тройного ДТП на Мурманском шоссе.

Очевидцы опубликовали запись с видеорегистратора в соцсетях. По их словам, водитель LADA Largus решил пойти на обгон грузовика на вслед за другой легковушкой. Однако по непонятной автомобилист начал тормозить прямо на встречной полосе, двигаясь рядом с грузовиком. Участники дорожного движения не растерялись и стали объезжать растерянного водителя по обочине. Благодаря этому удалось избежать ДТП.

«Водитель легковушки очень сильно растерялся выполняя обгон фуры на Мурманском шоссе», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.