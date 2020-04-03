Петербуржцы стали меньше звонить в службу «112»

Петербуржцы стали меньше звонить в службу «112»
Мошенники звонили пенсионерам по телефону. Фото: pixabay

Правда, количество обращений снизилось на незначительное количество.

За прошедшие сутки, жители Северной столицы обратились в службу экстренной помощи 2,1 тыс раз, что оказалось меньше, чем в ранние дни, но лишь на пару десятков. Всех граждан интересовала ситуация с коронавирусом. Помимо этого, не было зафиксировано ни одного обращения от граждан, которые вернулись из-за рубежа.

В Городскую службу скорой медицинской помощи было направлено 187 звонков, в полицию перевели 292 горожан. На вопросы всех остальных жителей города на Неве ответили сотрудники колл-центра, подробно рассказав об эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает портал «Петербург против коронавируса».

Всего за март службой «112» было принято более 300 тысяч звонков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в службу 112 из-за коронавируса обратилось 26 петербуржцев. Такие показатели были зафиксированы еще начале марта.

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