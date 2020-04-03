Петербургская группа Little Big отыграет концерт в режиме онлайн

Он состоится 11 апреля в 20:00. Посмотреть его можно будет в «Яндекс.Эфире». Об этом говорится в анонсе сервиса.

Сообщается, что на онлайн-концерте будет представлена специальная музыкальная программа. А потанцевать можно будет прямо не выходя из дома.

Несмотря на карантин, представители творческих объединений, ищут любые способы, чтобы радовать своих поклонников. Совсем недавно Little Big объявили о создании «Карантиновидения 2020», в котором принять участие может любой желающий, опубликовав видео на свою песню в социальных сетях.

Напомним, именно группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме. К сожалению, мероприятие было отменено из-за коронавируса. Песня группы под названием «Uno» стала самой популярной из всех представленных в этом году. Клип на Youtube собрал более 55 млн просмотров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа Little Big все-таки выступит на «Евровидении» в этом году, но в другом формате.