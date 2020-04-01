Группа Little Big все-таки выступит на «Евровидении» в этом году, но в другом формате

Петербургская группа Little Big сможет выступить со своей песней Uno. Организаторы «Евровидения» хотят провести конкурс в режиме онлайн 16 мая.

«Евровидение-2020» состоится в формате большого онлайн-шоу, которое будет длиться два часа, сообщается на сайте организаторов. Трансляция будет доступна на официальном канале «Евровидения» на YouTube. Шоу проведут во внеконкурсном формате с участием представителей 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году. Кроме того, в концерте, возможно, примут участие примут победители прошлых лет.

По словам организаторов, 16 мая на виртуальной сцене смогут выступить все участники сорванного из-за коронавируса конкурса.

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Организаторы отметили, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз. «Евровидение-2020» должно было состоятся в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

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