В Петербурге судят ОПГ, обокравшую пассажиров метров на 1 млн

В Петербурге судят ОПГ, обокравшую пассажиров метров на 1 млн
Члены ОПГ действовали на территории метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Перед судом в Петербурге предстанут 8 членов организованной преступной группы, специализирующихся на кражах и грабежах в метро. За три года им удалось причинить ущерб на почти миллион рублей.

Участники ОПГ обвиняются в совершении грабежей, краж и покушении на грабеж. Действовали они на территории ГУП «Петербургский метрополитен» с марта 2016 года по февраль 2019 года.

Как полагает следствие, соучастники создавали вокруг пассажира искусственную давку. Они зажимали его своими телами и лишали возможности воспрепятствовать преступлению. Хищения совершались как тайно, так и открыто.

«С марта 2016 года по февраль 2019 года они совершили 10 краж и грабежей, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму около 1 млн рублей», — сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Уголовное дело размером 30 томов направлено в суд. Расследование завершено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у работницы охраны на Витебском вокзале украли сумку.

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