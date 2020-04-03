В Москве нашли петербурженку, считавшуюся убитой

17-летняя подросток ушла из дома еще в феврале.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. 17-летняя петербурженка ушла из дома еще 14 февраля – она покинула квартиру в Пушкинском районе и больше ее никто не видел. Было непонятно, куда она запропастилась – полицейские искали подростка, а затем даже возбудили уголовное дело об убийстве.

В результате девушку целой и невредимой нашли в Москве. Совсем скоро она окажется у родителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело девочки, пропавшей два дня назад, нашли в канаве в Ленобласти. Днем 28 числа ее тело обнаружили в 300 метрах от дома – оно лежало в канаве с водой. Что стало причиной смерти пока что выяснить не удалось, за дело взялись судмедэксперты