В Москве нашли петербурженку, считавшуюся убитой

В Москве нашли петербурженку, считавшуюся убитой
Почему она пропала - не уточняется. Фото: Pixabay

17-летняя подросток ушла из дома еще в феврале.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. 17-летняя петербурженка ушла из дома еще 14 февраля – она покинула квартиру в Пушкинском районе и больше ее никто не видел. Было непонятно, куда она запропастилась – полицейские искали подростка, а затем даже возбудили уголовное дело об убийстве.

В результате девушку целой и невредимой нашли в Москве. Совсем скоро она окажется у родителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело девочки, пропавшей два дня назад, нашли в канаве в Ленобласти. Днем 28 числа ее тело обнаружили в 300 метрах от дома – оно лежало в канаве с водой. Что стало причиной смерти пока что выяснить не удалось, за дело взялись судмедэксперты

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