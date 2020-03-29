Тело девочки, пропавшей два дня назад, нашли в канаве в Ленобласти

Тело девочки, пропавшей два дня назад, нашли в канаве в Ленобласти
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Pixabay

Причина смерти пока не установлена.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщают в правоохранительных органах. Жительница поселка Тихая Ладога ушла из дома 27 марта и с тех пор ее никто не видел. Обеспокоенные родители заявили о пропаже в полицию. Днем 28 числа ее тело обнаружили в 300 метрах от дома – оно лежало в канаве с водой. Что стало причиной смерти пока что выяснить не удалось, за дело взялись судмедэксперты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что деревенская вечеринка закончилась поножовщиной, задержан петербуржец. Конфликт между мужчина возник после алкогольного застолья. Возбуждено уголовное дело.

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