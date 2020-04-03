Принц Гарри будет жить за счет Меган Маркл

У бывшего члена королевской семьи нет разрешения на работу в Америке.

Об этом стало известно 3 апреля. Обо всем сообщает издание Page Six. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих полномочий и теперь должны обеспечивать себя сами. Сейчас супруги живут в Америке, Меган активно ищет работу. Она примет участие в озвучке работ студии «Дисней», больше предложений не поступало. Принц Гарри же не может устроиться на работу, так как у него нет на этого разрешения, так что пока семью будет обеспечивать актриса.

«Меган всегда мечтала о полноценном голливудском образе жизни и таком влиянии, которое у нее сейчас есть благодаря Гарри»,

— рассказал аноним.

К слову, за пару переживать не стоит – им выделяет средства принц Чарльз. Благодаря ему у принца Гарри и Маркл есть охранники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сестра Меган Маркл раскритиковала ее за жестокость и эгоистичность. Родственница герцогиня Сассексую за то, что она оставила Великобританию в такое сложное время.