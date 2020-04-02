Сестра Меган Маркл раскритиковала ее за жестокость и эгоистичность

Сестра Меган Маркл раскритиковала ее за жестокость и эгоистичность
Меган Маркл захотела стать самостоятельной. Фото: кадр из телесериала "Форс-мажоры".

Родственница герцогиня Сассексую за то, что она оставила Великобританию в такое сложное время.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем сообщила Саманта Маркл в беседе с talkRadio. Она заявила, что Меган поступила жестоко и эгоистично, отказавшись от королевских полномочий. Сестра герцогини Сассексой уверена – она не должна была бросать семью и Великобританию в такое сложное для страны и мира время.

Саманта поблагодарила президента Америки Дональда Трампа, который отказался оплачивать охрану герцогов. Она поддерживает такое решение и считает, что Меган Маркл и принц Гарри не заслуживают денег американских налогоплательщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию. По данным источника, они намерены обосноваться неподалеку от Голливуда, где живут мать Меган и ее друзья.

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