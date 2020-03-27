Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию

Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию
Супруги самоизолировались. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили оставить жизнь в Канаде и переехать в Соединенные Штаты.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник, Гарри и Меган успели вылететь в Лос-Анджелес, штат Калифорния, еще до того, как между Канадой и США закрыли все границы. По данным источника, они намерены обосноваться неподалеку от Голливуда, где живут мать Меган и ее друзья.

Источник сообщает, что они уже давно планировали переезд в Штаты, поскольку Канада им не подходит по разным причинам. Сейчас они вместе с ребенком находятся на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца. Она боится, что любимый супруг заразится коронавирусом.

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