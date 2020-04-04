Легковушка протаранила ограждение на Лесном проспекте

Легковушка врезалась в ограждение и снесла знак. Фото: vk.com/spb_today

Легковушка врезалась в ограждение и снесла знак. Фото: vk.com/spb_today

Утром 4 апреля на пустом Лесном проспекте произошло ДТП.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел напротив бассейна Вифк. Легковушка врезалась в ограждение и снесла знак.

«Напротив бассейна ВИФК, на Лесном проспекте, легковушка протаранила забор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Пользователи Сети удивись, как люди умудряются попадать в ДТП на пустых улицах. Напомним, в городе действует режим самоизоляции — жителям рекомендуется выходить из дома только в крайних случаях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.