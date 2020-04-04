На проспекте Стачек перевернулась Lada Granta

На проспекте Стачек перевернулась Lada Granta
В ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Стачек на крышу перевернулась Lada Granta.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел еще вечером 3 апреля, но соответствующую видеозапись опубликовали в соцсети утром 4 апреля. Очевидцы также рассказали, что в ДТП никто не пострадал.

«На проспекте стачек, где Кировская площадь, примерно в 21 час Лада Гранта въехала в забор и перевернулась. Жертв нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.

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