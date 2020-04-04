За сутки COVID-19 подтвердили у 582 россиян

За минувшие сутки в России выздоровели и выписались из больниц 52 пациента. Фото: mosgorzdrav.ru

За минувшие сутки в России выздоровели и выписались из больниц 52 пациента. Фото: mosgorzdrav.ru

Число зараженных новым типом коронавируса в России превысило 4,7 тыс., включая 582 новых случая за прошедшие сутки, согласно данным оперативного штаба.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в столице — 434, Подмосковье — 49 и Петербурге — 15. В Ленобласти за день выявлено шесть заболевших. Всего с момента распространения эпидемии в России коронавирус добрался до 78 регионов.

За минувшие сутки в России выздоровели и выписались из больниц 52 пациента. Всего выздоровели 333 человека.

За день от осложнений умерли девять зараженных. Общее число летальных исходов составляет 43.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первое в стране дело о фейке про COVID-19 возбудили в Петербурге.