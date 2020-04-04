В Петербурге мужчина избил полицейского

Мужчине не понравилось, что к нему подошел полицейский. Фото: Pixabay

Мужчине не понравилось, что к нему подошел полицейский. Фото: Pixabay

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Гражданин уже задержан.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе петербургского следственного управления Следственного комитета России. 29-летний мужчин был задержан в пятницу на Футбольной аллее. Его обвиняют в избиении сотрудника правоохранительных органов, который пытался его задержать из-за подозрения в употреблении наркотических средств.

Из-за агрессора полицейскому пришлось обращаться к медикам – у него обнаружили ссадины на лице и шее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти суд решит судьбу обвиняемого в смертельном избиении. Мужчины решили провести досуг за алкогольными напитками. После этого, обвиняемый избил владельца дома.