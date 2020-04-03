В Ленобласти суд решит судьбу обвиняемого в смертельном избиении

Расследование по уголовному делу завершено следственным отделом по Волосовскому району СК РФ по Ленобласти.

Следствие установило, что обвиняемый 62-летний мужчина 29 ноября 2019 года пришел в гости к своему товарищу в дом, находящийся в деревне Старые Раглицы Волосовского района. Мужчины решили провести досуг за алкогольными напитками. После этого, обвиняемый избил владельца дома, используя не только руки и ноги, но и тяжелый предмет. Пострадавшего мужчину успели забрать в больницу, но спасти его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело было возбуждено по ч 4 ст. 111 УК РФ.

Также, выяснилось, что после избиения обвиняемый позвал на место происшествия сестру супруги и ее мужа, который работал сотрудником ДПС. Последний не предпринял никаких действий и просто ушел. В результате проверки, он потерял свой пост.

Все доказательства собраны, обвинение утверждено. Теперь делом займется суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти петербуржца осудят за убийство и нелегальное хранение оружия.