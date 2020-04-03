В Ленобласти петербуржца осудят за убийство и нелегальное хранение оружия

Преступника поймали на следующий же день после совершения убийства. Фото: pixabay.com

Преступника поймали на следующий же день после совершения убийства. Фото: pixabay.com

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за убийство и незаконно приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в правоохранительных органах, в сентябре прошлого года в одном из садоводств Всеволожском районе Ленобласти был обнаружен труп 34-летнего мужчины, который скончался от огнестрельных ранений. Позже следствие выяснило, что примерно 4-5 лет назад обвиняемый осуществлял для погибшего работы по изготовлению колодца, за которые так и не получил оплату.

Разозленный преступник несколько раз напоминал о долге, но его клиент не спешил расплачиваться. Тогда злоумышленник приехал к его дому и, дождавшись возвращения хозяина, застрелил его. Причем у убийцы не было разрешения на владение оружием. Уголовное дело направлено в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице задержали мошенника, продававшего липовые разрешения для проезда по городу.