Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители относятся к Петросяну

Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители относятся к Петросяну
Брухунова рассказала об отношениях с Петросяном. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Они призналась, что родители должны принимать своего ребенка любым.

Об этом стало известно сегодня, 5 апреля. Обо всем Татьяна Брухунова рассказала в Instagram-аккаунте. Она заявила, что родители хорошо отнеслись к отношениям с 74-летним Евгением Петросяном. Супруга юмориста считает, что это – нормальная реакция любящей семьи, которая желает ребенку счастья.

«Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить»,

— заявила Татьяна.

Напоминаем, что долгое время Петросян и Брухунова никак не комментировали свои отношения. Недавно в СМИ появилась информация о рождении у пары ребенка – его им подарила суррогатная мама.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в свой день рождения Татьяна Брухунова поделилась откровенным фото в купальнике. Вдоволь отдохнув на пляже, девушка переместилась в ресторан, где попробовала множество красивых блюд.

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