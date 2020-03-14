В свой день рождения Татьяна Брухунова поделилась откровенным фото в купальнике

"Мне 31 и я счастлива!", - поделилась Татьяна. Фото: Instagram @bruhunova

"Мне 31 и я счастлива!", - поделилась Татьяна. Фото: Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова, новая избранница российского юмориста Евгения Петросяна, встретила свой 31-й день рождения в Дубай, позируя в модном купальнике.

Похоже, именинница решила ни в чем себе не отказывать, судя по выложенным в Instagram фотографиям с празднования дня рождения, которые появились в аккаунте в пятницу, 13 марта. День рождения Татьяна, возможно, вместе с возлюбленным, отметила на одном из самых дорогих курортов в Дубай.

Вдоволь отдохнув на пляже, девушка переместилась в ресторан, где попробовала множество красивых блюд. Фотографиями она щедро поделилась с подписчиками. Комментаторы отмечают, что Татьяна выглядит искренне счастливой, и хвалят её выбор в одежде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруга Евгения Петросяна, Елена Степаненко впервые публично заговорила о разводе.