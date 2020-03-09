Степаненко со сцены пошутила над разводом с Петросяном

Степаненко со сцены пошутила над разводом с Петросяном
"Вот что развод животворящий делает!", - комментируют преображение Степаненко пользователи Сети. Фото: Instagram @tvrussia

Экс-супруга Евгения Петросяна впервые прокомментировала изменения в личной жизни, и сразу же — со сцены и в форме шутки.

Юмористка включила в программу своего выступления, приуроченного к Международному женскому дню, несколько ироничных фраз о разводе. Так, в начале концерта она представила саму себя, перечисляя различные достоинства: «красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая», добавив в конце, что «не замужем».

Затем Степаненко шутливо сказала, что причиной развода стала грубость мужа, который назвал её «жирным чудовищем». Артистка не забыла упомянуть и тот факт, что при разводе ей «досталась одна сковорода».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новую избранницу Петросяна раскритиковали в выборе одежды. Бывший стилист Аллы Пугачевой считает, что Татьяна Брухунова выглядит «чучелом».

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