В Петербурге раскрыли разбойное нападение на студента

Задержан в том числе и знакомый потерпевшего.

Само происшествие случилось в четверг, 2 апреля. На Дальневосточном проспекте 21-летний студент находился в машине знакомого, когда к нему подошли двое незнакомцев. После угроз, применения силы и похищения телефона, на молодого человека надели наручники. Знакомый же пересел в другой автомобиль. По итогу, обе машины направились в деревню Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти. Нападавшие требовали у пострадавшего деньги в размере 300 тыс. рублей, но получить их им не удалось. Оставшись ни с чем, они высадили студента у съезда к КАД и уехали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уже ночью в субботу, 5 апреля, троих подозреваемых смогли разыскать в Шушарах сотрудники правоохранительных органов. Один из них оказался 25-летним знакомым студента.

В настоящее время открыт вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — разбой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух мужчин судят за разбойное нападение на хозяев квартиры.