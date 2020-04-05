Названы регионы России, до которых еще не добрался коронавирус

Названы регионы России, до которых еще не добрался коронавирус
Коронавирус обнаружен в 79 регионах России. Фото: pixabay

Случаи заражения новым типом коронавируса COVID-19 не зафиксированы лишь в шести российских регионах из 85. Днем ранее это число составляло 7.

Так, зараженных коронавирусом нет среди жителей Алтая, Тувы, Карелии, Карачаево-Черкессии, Чукотского и Ненецкого автономных округов. Днем ранее в число таких регионов входил и Камчатский край, однако там обнаружили первого заразившегося. На данный момент коронавирус добрался до 79 регионов.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 3893, Московской области — 305 и Петербурге — 191.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в России диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили у 658 пациентов из 14 регионов страны, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус пандемия россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом
В Петербурге рецидивистка угрожала «взорвать все» на Гражданском
В Гатчине неизвестный, угрожая ножом, высадил водителя у гнали машину
Каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле
Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 843
Правительство утвердило список наиболее пострадавших из-за коронавируса ...
«Мастера по окнам» обманули пенсионерку на 300 тысяч в Горелово