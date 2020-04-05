Названы регионы России, до которых еще не добрался коронавирус

Случаи заражения новым типом коронавируса COVID-19 не зафиксированы лишь в шести российских регионах из 85. Днем ранее это число составляло 7.

Так, зараженных коронавирусом нет среди жителей Алтая, Тувы, Карелии, Карачаево-Черкессии, Чукотского и Ненецкого автономных округов. Днем ранее в число таких регионов входил и Камчатский край, однако там обнаружили первого заразившегося. На данный момент коронавирус добрался до 79 регионов.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 3893, Московской области — 305 и Петербурге — 191.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в России диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили у 658 пациентов из 14 регионов страны, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.