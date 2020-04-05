Прилетевший из-за границы россиянин нарушил карантин и съездил в пять городов

Прилетевший из-за границы россиянин нарушил карантин и съездил в пять городов
Нарушителю карантина грозит до 40 тысяч рублей штрафа. Фото: pixabay

В Томской области выявили мужчину, который побывал в четырех российских регионах после возвращения из-за границы 2 апреля.

Как сообщает УМВД по Томской области, 50-летний мужчина попался правоохранителям при проверке документов в автобусе, который прибыл в Томск из Новосибирска.

Полиция выяснила, что за три дня с момента возвращения в Россию он успел побывать в Псковской области, Москве, Подмосковье и Новосибирской области.

Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела задержанного и всех пассажиров автобуса.

Мужчине предложили добровольно направиться в обсервацию, однако он не принял предложение правоохранителей.

В итоге мужчину принудительно поместили в обсервацию по решению суда и открыли на него административное дело, которое может обернуться ему штрафом до 40 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы регионы России, до которых еще не добрался коронавирус.

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