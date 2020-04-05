Александр Ерохин назвал имя самого быстрого игорока «Зенита»

Александр Ерохин назвал имя самого быстрого игорока &#171;Зенита&#187;
Александр Ерохин. Фото: ФК "Зенит".

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенита» Александр Ерохин в прямом эфире отвечал на вопросы болельщиков, один из них был про самого быстрого игрока команды.

Футболист подчеркнул, что озвучивает только свое мнение. Ерохин назвал имена нападающего Сердара Азмуна и защитника Игоря Смольникова, а также упомянул еще пару товарищей по команде.

«Ригони тоже. Не было в последнее время каких-то соревнований, чтобы измерить скорость, но, наверное, кто-то из этих ребят. Слава Караваев тоже быстрый очень», — ответил спортсмен.

А вот самыми медленными, по мнению Ерохина, являются вратари, ведь скорость – это не их профиль.

Напомним, сине-бело-голубые находятся на карантине с 17 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» вошел в ТОП-25 лучших команд мира.

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