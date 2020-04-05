Александр Ерохин назвал имя самого быстрого игорока «Зенита»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенита» Александр Ерохин в прямом эфире отвечал на вопросы болельщиков, один из них был про самого быстрого игрока команды.
Футболист подчеркнул, что озвучивает только свое мнение. Ерохин назвал имена нападающего Сердара Азмуна и защитника Игоря Смольникова, а также упомянул еще пару товарищей по команде.
«Ригони тоже. Не было в последнее время каких-то соревнований, чтобы измерить скорость, но, наверное, кто-то из этих ребят. Слава Караваев тоже быстрый очень», — ответил спортсмен.
А вот самыми медленными, по мнению Ерохина, являются вратари, ведь скорость – это не их профиль.
Напомним, сине-бело-голубые находятся на карантине с 17 марта.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» вошел в ТОП-25 лучших команд мира.