В Минздрав назвали число вылечившихся от коронавируса пациентов

За минувшие сутки из российских больниц выписали 22 человека, которые вылечились от нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Салай.

По его словам, «нарастающим итогом» было проведено около 700 тыс. тестов.

Как сообщает РИА Новости, Салай отметил, что ежедневно количество проводимых тестов растет. Он добавил, что число достигло 58 тыс. в день.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор установит число россиян, имеющих иммунитет к COVID-19. На предстоящей неделе будет зарегистрирована тестовая система, определяющая антитела к новой инфекции.