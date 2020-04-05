В Минздрав назвали число вылечившихся от коронавируса пациентов

В Минздрав назвали число вылечившихся от коронавируса пациентов
Коронавирус. Фото: Pixabay

За минувшие сутки из российских больниц выписали 22 человека, которые вылечились от нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Салай.

По его словам, «нарастающим итогом» было проведено около 700 тыс. тестов.

Как сообщает РИА Новости, Салай отметил, что ежедневно количество проводимых тестов растет. Он добавил, что число достигло 58 тыс. в день.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор установит число россиян, имеющих иммунитет к COVID-19. На предстоящей неделе будет зарегистрирована тестовая система, определяющая антитела к новой инфекции.

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