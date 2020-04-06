В Петербурге бывшая сотрудница банка оказалась на скамье подсудимых

В Петербурге бывшая сотрудница банка оказалась на скамье подсудимых
Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Экс- сотрудница банка предстанет перед судом за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение, сообщили в ведомстве.

Как полагает следствие, она изготовила подложное заявление о закрытии счета организации, согласно которому находящиеся на банковском счете сбережения должны быть перечислены на банковский счет лица, доступ к которому имела сама обвиняемая. Совершив несколько банковских операций женщина списала со счета более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге группа лиц обвиняется в покушении на мошенничество. Обвиняемый житель Китая сообщил потерпевшему, что уладить данный вопрос можно за определенную сумму денег — 1 млн 500 тыс. рублей.

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