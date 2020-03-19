В Петербурге группа лиц обвиняется в покушении на мошенничество

Уголовное дело расследуется в рамках ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В результате розыскных мероприятий задержано четверо обвиняемых. Среди них: двое жителей города, гражданин Китая и командир взвода батальона полиции МОВО по Приморскому району.

Было установлено, что вышеупомянутые граждане договорились между собой и решили завладеть имуществом гражданина Китая, который управляет одним из кафе в Василеостровском районе.

В начале марта 2020 года командир взвода батальона якобы провел проверку в заведении общепита и заявил потерпевшему о наличии нарушений и преступления. Об этом сообщает СК РФ по Санкт-Петербургу.

Далее, обвиняемый житель Китая сообщил потерпевшему, что уладить данный вопрос можно за определенную сумму денег — 1 млн 500 тыс. рублей. После этого управляющий кафе решил обратиться в полицию.

В результате, постепенно все соучастники были обнаружены с помощью данных средств под контролем полиции. Сначала при передаче денег был задержан гражданин Китая, после двое местных жителей, а потом и командир взвода батальона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух адвокатов в Петербурге судят за покушение на мошенничество.