Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино

Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино
О смерти подростка мужчина сообщил в полицию. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга нашли труп 16-летнего подростка. В феврале мальчик сбежал из детского дома и ушел жить к отцу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело подростка было обнаружено в квартире одного из домов по Будапештской улице. Утром 5 апреля его нашел мертвым отец — 41-летний безработный, лишенный родительских прав.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил о смерти ребенка. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Труп направлен в морг.

Известно, что подросток находился в детском доме с ноября 2019 года. Отправлен он туда был после того, как его родителей лишили родительских прав. В конце февраля мальчик сбежал и был объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире одного из домов на Комендантском проспекте нашли мертвыми девушку и парня.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детский дом купчино новости спб отец подросток
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зарегистрировали 954 новых случая коронавируса
В США лечение коронавируса стоит в 5,7 млн рублей, в России — 200 тысяч
В Петербурге мошенничество работодателей оставило сотрудников компании без ...
Пьяные посиделки закончились ножевым ранением
Застолье закончилось смертью эпилептика в Кировске
В Петербурге зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
Из-за коронавируса средний уровень пробок в Петербурге упал до 1 балла
Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом