Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга нашли труп 16-летнего подростка. В феврале мальчик сбежал из детского дома и ушел жить к отцу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело подростка было обнаружено в квартире одного из домов по Будапештской улице. Утром 5 апреля его нашел мертвым отец — 41-летний безработный, лишенный родительских прав.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил о смерти ребенка. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Труп направлен в морг.

Известно, что подросток находился в детском доме с ноября 2019 года. Отправлен он туда был после того, как его родителей лишили родительских прав. В конце февраля мальчик сбежал и был объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире одного из домов на Комендантском проспекте нашли мертвыми девушку и парня.