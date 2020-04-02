Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на Комендантском

Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на Комендантском
19-летнюю девушку и 23-летнего парня нашли мертвыми. Фото: pixabay.com

В квартире одного из домов на Комендантском проспекте в Петербурге нашли тела мужчины 1997 года рождения и девушки 2001 года рождения. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тела были обнаружены в среду, 1 апреля. По предварительным данным причиной смерти стала передозировка наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге четырех мужчин судят за сбыт наркотиков и психотропов. Как полагает следствия, они продавали запрещенные вещества в разных районах города. У каждого из мужчин была своя роль: один отвечал за хранение, второе — за закладку, двое других занимались сбытом.

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