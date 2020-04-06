В Петербурге увеличат число койко-мест для пациентов с COVID-19

В Северной столице собираются перепрофилировать еще несколько больниц для лечения зараженных коронавирусом пациентов. Число койко-мест для больных увеличат в два раза.
Как сообщили в Комитете по здравоохранению, сейчас городские медицинские учреждения готовы принять 2644 пациента с диагнозом COVID-19. К 25 числу городские власти пообещали организовать еще 2,7 тысяч мест. Сейчас идет второй этап перепрофилирования больниц.
Так, на сегодняшний день в городе уже перепрофилированы для борьбы с вирусом Городская больница святого Георгия и Городская многопрофильная больница №2. Инфекционная больница имени Боткина также продолжает принимать зараженных коронавирусом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 35 новых случаев коронавируса.