В Петербурге увеличат число койко-мест для пациентов с COVID-19

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице собираются перепрофилировать еще несколько больниц для лечения зараженных коронавирусом пациентов. Число койко-мест для больных увеличат в два раза.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению, сейчас городские медицинские учреждения готовы принять 2644 пациента с диагнозом COVID-19. К 25 числу городские власти пообещали организовать еще 2,7 тысяч мест. Сейчас идет второй этап перепрофилирования больниц.

Так, на сегодняшний день в городе уже перепрофилированы для борьбы с вирусом Городская больница святого Георгия и Городская многопрофильная больница №2. Инфекционная больница имени Боткина также продолжает принимать зараженных коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 35 новых случаев коронавируса.