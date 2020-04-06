В Ленобласти ликвидировали мастерскую с похищенными иномарками

В Ленобласти ликвидировали мастерскую с похищенными иномарками
Мастерская с похищенными авто обнаружена в поселке Воейково. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция Ленинградской области вышла на след группы автоугонщиков. Им удалось ликвидировать мастерскую с похищенными иномарками, запчасти от которых продавались по всей России. Деятельность автоугонщики вели под видом легального интернет-магазина.

Уголовное дело об угоне было возбуждено в конце января 2020 года. В ходе расследования кражи Kia Sportage на Дальневосточном проспекте полиция обнаружила мастерскую с похищенными авто. Злоумышленники разбирали иномарки в двухэтажном гараже и коттедже в поселке Воейково.

«В результате обыска обнаружено и изъято множество частей и комплектующих от автомобилей, электронные блоки управления, подушки безопасности», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, злоумышленники занимались разукомплектованием машин, а после продавали их запчасти через интернет. Сами «перебитые» авто перегоняли в другие регионы и перепродавали.

Задержан один фигурант уголовного дела — 38-летний местный жителей. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spv.ru сообщала, что в Петербурге осудили банду профессиональных угонщиков иномарок.

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