В Ленобласти ликвидировали мастерскую с похищенными иномарками

Полиция Ленинградской области вышла на след группы автоугонщиков. Им удалось ликвидировать мастерскую с похищенными иномарками, запчасти от которых продавались по всей России. Деятельность автоугонщики вели под видом легального интернет-магазина.
Уголовное дело об угоне было возбуждено в конце января 2020 года. В ходе расследования кражи Kia Sportage на Дальневосточном проспекте полиция обнаружила мастерскую с похищенными авто. Злоумышленники разбирали иномарки в двухэтажном гараже и коттедже в поселке Воейково.
«В результате обыска обнаружено и изъято множество частей и комплектующих от автомобилей, электронные блоки управления, подушки безопасности», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, злоумышленники занимались разукомплектованием машин, а после продавали их запчасти через интернет. Сами «перебитые» авто перегоняли в другие регионы и перепродавали.
Задержан один фигурант уголовного дела — 38-летний местный жителей. Расследование продолжается.
Ранее gazeta.spv.ru сообщала, что в Петербурге осудили банду профессиональных угонщиков иномарок.