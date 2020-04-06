В России разработали экспресс-тест на COVID-19, дающий результат через 40 минут

Отечественные исследователи зарегистрировали новый экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Теперь результат можно узнать спустя 40 минут.

Разработкой экспресс-тестов занималась компания «Генериум», которая находится во Владимирской области. Точность нового способа исследования составляет 94%. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает «Интерфакс». На сегодняшний день компания выпускает минимум тестов, однако планирует увеличить производительность до 500 тысяч единиц в неделю.

В общей сложности, на территории России признаны тесты на коронавирус от восьми государственных и частных организаций, однако экспресс-результаты среди них предлагают только две компании: «Генериум» и «Смартлайфкеа».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Москвы и Подмосковья предложили воспользоваться платной услугой проведения теста на коронавирус с выездом на дом.