Россиян начали тестировать на COVID-19 на дому

Россиян начали тестировать на COVID-19 на дому
Результаты теста будут готовы в течение двух дней. Фото: mosgorzdrav.ru

Российские ученые Центрального НИИ Эпидемиологии разработали тест-систему, которая позволит выявлять коронавирус на ранних стадиях.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника, 6 апреля, начинает проводить массовые тесты на коронавирус для всех желающих, сообщается на сайте ведомства. С помощью теста можно выявить наличие COVID-19 на ранних стадиях, а также обнаружить вирус у «бессимптомников».

Специалисты выездной службы Центра приезжают домой к гражданам и проводят процедуру практически бесконтактным способом. Заказчику привозят диагностический набор, инструктируют, как взять мазок и забирают биоматериал. Результаты будут готовы в течение двух дней, их пришлют на электронную почту.

На данный момент тестирование будет проводиться только в Москве и Подмосковье. Ведомство ведет работу по расширению сети на все регионы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции.

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