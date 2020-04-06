Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе нового коронавируса. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В эфире передачи «Жить здорово!» член-корреспондент РАН заявил, что к настоящему моменту человечество не изобрело ничего другого. И заметил, что вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни.
По словам профессора, около 20 компаний, производящих медицинские препараты, столкнулись с трудностями при производстве вакцины от коронавируса.
«Есть проблема – нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу», — добавил Горелов.
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