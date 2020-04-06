Зарплаты удаленных работников снизились в Петербурге, но выросли по России

При этом сами соискатели теперь запрашивают более скромные цифры. В прошлом году средняя желаемая зарплата составляла 23 тысячи рублей, в 2020-м - 20,6 тысяч. Фото: pixabay.com

При этом сами соискатели теперь запрашивают более скромные цифры. В прошлом году средняя желаемая зарплата составляла 23 тысячи рублей, в 2020-м - 20,6 тысяч. Фото: pixabay.com

В течение первого квартала 2020 года зарплаты россиян, работающих удаленно, увеличились. При этом петербуржцы, чей офис находится на дому, наоборот, стали получать меньше.

К таким выводам в ходе статистического исследования пришли специалисты сервиса «Авито.Работа». По сравнению с I кварталом прошлого года, в этом году оплата удаленного труда по России выросла на 9,8%. В среднем, фрилансеры получают 44,9 тысяч рублей.

Однако в Северной столице средняя зарплата «на удаленке», наоборот, снизилась, причем на целых 17,9%, и составляет сейчас 39,9 тысяч рублей. Петербурге — не единственный регион с такой ситуацией, аналогичное положение вещей наблюдается в Челябинской области, где в среднем оплата труда уменьшилась на 12,5% до 33 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания в Петербурге задолжала сотрудникам 10 миллионов рублей.