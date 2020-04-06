Азербайджанская автономия предоставит продукты и планшеты жителям Ленобласти

Азербайджанская автономия предоставит продукты и планшеты жителям Ленобласти
Пенсионерам и нуждающимся детям предоставят помощь. Фото: pixabay.com

Представители национально-культурных объединений окажут помощь пенсионерам Ленинградской области. Им будут предаставлены продукты и предметы первой необходимости.

По инициативе председателя ГОО «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» Вагифа Мамишева создана рабочая группа. В неё вошли другие национально-культурные объединения, представители среднего и малого бизнеса, а также молодежные организации. Рабочая группа собрана для того, чтобы помочь пожилым людям, которые вынужденны оставаться дома из-за распространения коронавируса.

Как рассказали gazeta.spb.ru в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, помощь будет оказана единоразово. Жителям региона предоставят 5 тыс. продуктовых наборов и предметы первой необходимости.

«Также в Центры социального обслуживания населения, где находятся дети-инвалиды и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут переданы планшетные компьютеры», — сообщили в комитете.

Всего планируется передать 205 планшетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в детских садах и школах начнут раздавать «сухие пайки». Их получат малообеспеченные семьи, лишившиеся заработка из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленинградская область пенсионеры планшеты продуктовые наборы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге расширили список продуктов в наборах для школьников
Что нужно знать о режиме ЧС и в чем он помочь не сможет
Финал «Ходячих мертвецов» решили перенести из-за коронавируса
В Минздраве оценили ситуацию развития коронавируса в России
Правительство России утвердило меры по спасению экономики в период ...
Минпромторг РФ разберется в инциденте с замминистром в Ижевске
На федеральной трассе «Кола» 8 апреля разведут Ладожский мост
Петербуржцы с возмущением делятся фотографиями очередей возле почты