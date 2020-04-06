Финал «Ходячих мертвецов» решили перенести из-за коронавируса

Из-за начавшейся пандемии по COVID-19 не удалось закончить постпродакшн заключительной 16 серии 10 сезона.

В связи с этим, последней серией в сезоне станет пятнадцатая. Обещанный финал же выйдет немного позже и порадует фанатов специальным эпизодом. Восемь серий сезона с 5 апреля по 1 мая будут выложены на сайт телеканала АМС и будут доступны всем. Помимо этого, сериал доступен и в приложении АМС. Об этом сообщила американская компания AMC Networks в своем аккаунте в Twitter.

Стоит отметить, что у компании, на канале BBC, раньше срока уже в ближайшем времени стартует новый сезон сериала «Убивая Еву». Создатели решили устроить своим поклонникам сюрприз и сдвинули премьеру на 12 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса.