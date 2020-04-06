Финал «Ходячих мертвецов» решили перенести из-за коронавируса

Финал &#171;Ходячих мертвецов&#187; решили перенести из-за коронавируса
Многие премьеры активно переносятся из-за коронавируса. Фото: Pixabay

Из-за начавшейся пандемии по COVID-19 не удалось закончить постпродакшн заключительной 16 серии 10 сезона.

В связи с этим, последней серией в сезоне станет пятнадцатая. Обещанный финал же выйдет немного позже и порадует фанатов специальным эпизодом. Восемь серий сезона с 5 апреля по 1 мая будут выложены на сайт телеканала АМС и будут доступны всем. Помимо этого, сериал доступен и в приложении АМС. Об этом сообщила американская компания AMC Networks в своем аккаунте в Twitter.

Стоит отметить, что у компании, на канале BBC, раньше срока уже в ближайшем времени стартует новый сезон сериала «Убивая Еву». Создатели решили устроить своим поклонникам сюрприз и сдвинули премьеру на 12 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус перенос финал ходячие мертвецы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге расширили список продуктов в наборах для школьников
Что нужно знать о режиме ЧС и в чем он помочь не сможет
Финал «Ходячих мертвецов» решили перенести из-за коронавируса
В Минздраве оценили ситуацию развития коронавируса в России
Правительство России утвердило меры по спасению экономики в период ...
Минпромторг РФ разберется в инциденте с замминистром в Ижевске
На федеральной трассе «Кола» 8 апреля разведут Ладожский мост
Петербуржцы с возмущением делятся фотографиями очередей возле почты