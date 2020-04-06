Информация о смерти жителя Ленобласти в Боткинской больнице оказалась фэйком

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Новость опровергли в администрации Ленинградской области в понедельник, 6 апреля.

Ранее, некоторые СМИ сообщили, что 53-летний пациент больницы имени Боткина умер от коронавируса. Позже, выяснилось, что с ним все на самом деле хорошо. К тому же, оказалось, что он житель Петербурга, у которого просто имеется свой дом в Новосаратовке во Всеволожском районе. В Ленобласти мужчина не живет.

Представители власти просят не верить информации, у которой нет официального подтверждения.

По состоянию на 6 апреля, в Ленобласти зафиксировано 62 случая заболеванием коронавирусной инфекцией. Трое граждан побороли болезнь и выздоровели. Смертей зафиксировано не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти коронавирус обнаружили у жителей 32 населенных пунктов. В воскресенье, 6 апреля, в список добавились Янино-1, Осельки, Никольское, садоводство «Возрождение» и коттеджный посёлок «Петергоф-Сити».