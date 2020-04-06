В Ленобласти коронавирус обнаружили у жителей 32 населенных пунктов

Самоизоляция и карантин могут помочь избежать итальянского или американского сценария. Фото: pixabay.com

Самоизоляция и карантин могут помочь избежать итальянского или американского сценария. Фото: pixabay.com

За сутки инфекцию нашли у ленинградцев из пяти поселков.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. К понедельнику коронавирус обнаружили у жителей 32 населенных пунктов. К списку за воскресенье примкнули Янино-1, Осельки, Никольское, садоводство «Возрождение» и коттеджный посёлок «Петергоф-Сити». Всего диагноз поставили 47 людям.

Больше всего случаев заражения выявили в Мурино, там заболели семь человек. На втором месте Гатчина – пятеро пациентов. Тройку антирейтинга замывают Выборг и Гончарово. Правительство Ленобласти решило вводить жесткие меры предосторожности в населенных пунктах, где есть заболевшие. Туда никого не выпускают, а оттуда никого не выпускают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов требует жестко пресекать нарушение самоизоляции. За нарушение самоизоляции граждане будут наказываться штрафами в соответствии со статьями 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ.