Беглов требует жестко пресекать нарушение самоизоляции

Беглов требует жестко пресекать нарушение самоизоляции
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, вернувшимися из-за границы или контактировавшими с зараженными коронавирусом.

Соответствующее поручение он дал на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Петербурге при участии руководителей силовых структур. Об этом сообщили в городской администрации.

За нарушение самоизоляции граждане будут наказываться штрафами в соответствии со статьями 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ.

Размер штрафа может составить до 30 тыс. рублей. Если в результате нарушения самоизоляции, здоровью окружающих был причинен вред, штраф составит до 300 тыс. рублей для физлиц и до 1 млн рублей для юрлиц. Возможна уголовная ответственность.

Беглов добавил, что было бы справедливо лишать нарушителей зарплаты за период режима самоизоляции или оплаты больничего листа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину и женщину в Петербурге оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции.

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