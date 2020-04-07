Подписчики Бузовой обвинили певицу в подражании Ивлеевой

Подписчики Бузовой обвинили певицу в подражании Ивлеевой
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова заявила, что готова на все, чтобы ее поклонники не скучали в период самоизоляции. Певица запустила новую рубрику в своем Instagram-аккаунте «Утренник с Бузовой».

Общаясь в прямом эфире с актером Гариком Харламовым, певица всячески пыталась развеселить своих подписчиков. Однако многие из них заявили, что контент Бузовой схож с тем, что уже делала YouTube-блогера Анастасия Ивлеева.

Пока телеведущая выпустила только первую часть, но пообещала, что «Утренник» будет ежедневным.

Бузова и Харламов загадывали друг другу песни, а затем показывали различные движения, чтобы гость и подписчики могли угадать композицию. Поклонникам такая идея понравилась. Однако некоторые уличили телеведущую в копировании контента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эвелина Бледанс рассказала о праздновании карантинного 51-летия. Она призналась, что замечательно провела этот день.

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