Бледанс показала, как отметила карантинное 51-летие

День рождения Эвелины Бледанс пришелся на период карантина. Однако российская актриса ничуть не расстроилась, а наоборот заявила, что ее день был прекрасен.

В своем Instagram-аккаунте 51-летняя звезда опубликовала видео празднования и поставила хэштег #карантинныйденьрождения. В первой части на записи Бледанс поздравляет ее сын, а на второй — Бледанс в нарядном платье за столом разрезает торт.

Подписчики звезды пришли в восторг от ее отношений с сыном. Они написали, что Семен очень нежный мальчик, а Бледанс — замечательная мама.

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