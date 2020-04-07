Бледанс показала, как отметила карантинное 51-летие

Бледанс показала, как отметила карантинное 51-летие
Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

День рождения Эвелины Бледанс пришелся на период карантина. Однако российская актриса ничуть не расстроилась, а наоборот заявила, что ее день был прекрасен.

В своем Instagram-аккаунте 51-летняя звезда опубликовала видео празднования и поставила хэштег #карантинныйденьрождения. В первой части на записи Бледанс поздравляет ее сын, а на второй — Бледанс в нарядном платье за столом разрезает торт.

Подписчики звезды пришли в восторг от ее отношений с сыном. Они написали, что Семен очень нежный мальчик, а Бледанс — замечательная мама.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Безруков на самоизоляции перевоплотился в садовника. Некоторые поклонники заявили, что в защитном костюме артист больше похож на пчеловода.

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