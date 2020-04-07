Тарифы на лечение коронавируса: в Петербурге — 202 тысячи, в США — 5,7 млн

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования определил стоимость лечения от коронавирусной инфекции. Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин уже говорил, что лечение от коронавируса может стоить от 60 до 202 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести заболевания.

Утверждение тарифов ОМС на лечение коронавируса должно улучшить ситуацию с учетом расходов на борьбу с пандемией, чтобы медицинские учреждения могли получать компенсации за счет ОМС.

Ранее сообщалось, что только в Петербурге на лечение COVID-19 из фонда ОМС выделили 1,1 млрд рублей. Также на днях законодатели Северной столицы утвердили поправки в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи, чтобы без проблем лечить от коронавируса за счет денег ОМС.

В Петербурге сейчас проводится много мероприятий, направленных на борьбу с пандемией и требующих дополнительного финансирования: так, например, постоянная дезинфекция общественного транспорта, помещений, и даже улиц города требуют серьезных расходов.

В США лечение коронавируса также, как правило, оплачивают за счет медицинских страховок. Известно, что тяжелые случаи лечения обходятся в 75 тысяч долларов (5,7 млн рублей по курсу), если заболевание протекает в режиме средней тяжести, то от 30 тысяч долларов на одного пациента.