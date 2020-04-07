Еда подорожает: россиян предупредили заранее

Поставщики продуктов питания предупреждают о возможном и скором повышении цен на рыбу, импортное вино — это связано с курсом валют. Но вообще речь идет о повышении стоимости почти всех продуктов, пока на 10-15%.

Это связывают с выросшими расходами на логистику, на обработку складов и магазинов дезинфицирующими средствами и другими обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса.

По данным Рыбного союза, которые они сообщили газете «Известия» цена рыбы в России зависит от колебаний курса валют, ведь порядка 50% всей продукции на рынке — импортная. Также внутри страны поднялись цены на масло, крахмал, муку (применяются при изготовлении рыбной продукции) и на упаковку. Отпускные цены у поставщиков уже выросли, а значит неизбежен и рост в магазинах.

На фоне панических настроений в России, по данным СМИ, в последние недели скупили продуктов на четыре месяца вперед. Торговые сети стараются своевременно пополнять запасы, сейчас в среднем на складах и в магазинах регионов находится запас еды на восемь недель.

Покупатели замечают отсутствие в магазинах многих привычных ранее видов товаров — сокращается ассортимент круп, макарон, муки. Народ скупает продовольствие длительного хранения, но торговые сети обещают «скоро все привезти». Например, в «Ленте» постоянно звучит объявление что «товары скоро привезут», об этом гласят и таблички в торговом зале.

Также на рост цен могут повлиять и проблемы с логистикой: границы закрыты, да и сами транспортные компании зачастую не хотят ехать в те страны, где много больных коронавирусом.

Вместе с тем крупные магазины розничной торговли готовы установить на товары первой необходимости нулевую наценку, об этой инициативе говорят в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) .

Власти России пока считают ситуацию с продовольствием в стране стабильной, об этом говорят в Минсельхозе, Минэкономразвития и ФАС. Обещают все держать на контроле.