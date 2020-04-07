На Учительской женщину до смерти забил знакомый

В Петербурге скончалась женщина 1971 года. Её тело с кровоподтеком и ссадиной на голове обнаружили в квартире одного из домов на Учительской улице.

Женщина была найдена мертвой вечером 4 апреля. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшей наступила в результате многочисленных травм.

«Сотрудниками полиции в указанной квартире по подозрению в совершенном преступлении был задержан местный житель 1965 года рождения, неработающий», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как полагают правоохранителю, 4 апреля он в ходе внезапной ссоры руками избил женщину, после чего с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неострожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти мужчина до смерти забил свою любовницу. Тело её обнаружили утром 6 апреля.