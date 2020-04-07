Житель Светогорска до смерти забил любовницу после алкогольного застолья

В Выборгском районе Ленобласти после семейного застолья мужчина до смерти избил сожительницу.

Все произошло в доме №1 по Советской улице в Светогорске. 6 апреля в 10:20 в отдел полицию поступило сообщение о трупе женщины в одной из квартир.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на месте ЧП труп 27-летней квартиросъемщицы с черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами и гематомами лица и тела.

В этот же день в полицию самостоятельно обратился 23-летний сожитель погибшей. Безработный мужчина сообщил, что вечером 4 апреля он распивал спиртное со своей любовницей. Затем между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гость руками и ногами избил свою сожительницу. После этого они легли спать.

На утро мужчина увидел, что женщине плохо, после чего ушел из квартиры.

В отношении жителя составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском 18-летняя девушка умерла от отравления наркотиками.