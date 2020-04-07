На Менделеевской молодой водитель Ford Focus насмерть сбил велосипедиста

В Калининском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. От полученных травм водитель двухколесного транспорта погиб на месте.

Все произошло сегодня, 7 апреля, у дома №3 на Менделеевской улице. Кадры с места трагедии опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте». 22-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, сбил велосипедиста, 49-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по факту случившегося проводится проверка.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

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