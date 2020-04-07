В Отрадном задержали подозреваемого в краже телевизора

В Отрадном правоохранители задержали гражданина Белоруссии по подозрению в краже телевизора Sony и Wi-Fi роутера из квартиры.

Преступный инцидент произошел в период с 13:00 31 марта до 00:45 1 апреля на улице Гагарина. Неизвестный проник в квартиру и похитил технику. Сумма ущерба составила 21 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемого с похищенным задержали у дома №2 по улице Щурова. В понедельник, 6 апреля, они возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.

Сведения о прибытии мужчины на территории Петербурга и Ленобласти отсутствуют. Мужчине назначена подписку о невыезде.

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