На Большой Пороховской мотоциклист влетел в Газель, на месте скорая помощь

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста и Газели. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 7 апреля, у дома №34 на Большой Пороховской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мотоциклист врезался в Газель.

Информация о состоянии водителя двухколесного транспортного средства отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Менделеевской улице молодой водитель Ford Focus сбил велосипедиста. Травмы оказались несовместимы с жизнью.