Чкаловский проспект получит новое освещение

В Петроградском районе Петербурга специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» начали работы по капитальному ремонту наружного освещения на Чкаловском проспекте, сообщили в пресс-службе учреждения.

На Чкаловском проспекте, длина которого составляет 1,7 км, заменят 6,8 км старых сетей на современные и увеличат их надежность. На проезжей и пешеходной части проспекта установят 116 светильников.

Капитальный ремонт наружного освещения на объекте повысит безопасность и комфортность следования пешеходов, общественного транспорта, автомобилей и сократить расходы на обслуживание установок наружного освещения.

Чкаловский проспект — это историческое место на Петроградской стороне. Проспект был проложен еще во второй половине XVIII века. Он продолжает привлекать внимание жителей и гостей Петербурга своими достопримечательностями.

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