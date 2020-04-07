Чкаловский проспект получит новое освещение

Чкаловский проспект получит новое освещение
Капремонт наружного освещения на Чкаловском проспекте. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

В Петроградском районе Петербурга специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» начали работы по капитальному ремонту наружного освещения на Чкаловском проспекте, сообщили в пресс-службе учреждения.

На Чкаловском проспекте, длина которого составляет 1,7 км, заменят 6,8 км старых сетей на современные и увеличат их надежность. На проезжей и пешеходной части проспекта установят 116 светильников.

Капитальный ремонт наружного освещения на объекте повысит безопасность и комфортность следования пешеходов, общественного транспорта, автомобилей и сократить расходы на обслуживание установок наружного освещения.

Чкаловский проспект — это историческое место на Петроградской стороне. Проспект был проложен еще во второй половине XVIII века. Он продолжает привлекать внимание жителей и гостей Петербурга своими достопримечательностями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сквере на Черной речки установят светодиодное освещение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб Петроградский район СПб ГБУ «Ленсвет» уличное освещение чкаловский проспект
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода
Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры
«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса